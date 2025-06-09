Семь пассажирские поездов задерживаются

Семь поездов, которые совершают остановку в Рязанской области, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги 9 июня в 17:15 по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд. На период оказания помощи пропуск пассажирских поездов организован по соседним путям:

№ 3 Кисловодск — Москва,

№ 27 Симферополь — Москва,

№ 738 Москва — Воронеж,

№ 542 Москва — Адлер,

№ 35 Адлер — Санкт-Петербург,

№ 132 Москва — Орск организован по соседним путям.

Они следуют по маршрутам с отклонением от графика от 48 минут до 1 часа 16 минут.

Поезд № 101 Адлер — Москва задерживается на 3 часа 44 минуты. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения задержки поездов.