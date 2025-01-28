Сексологи назвали продукты, которые повышают либидо

Снижение сексуального влечения у мужчин и женщин происходит по нескольким причинам: проблемы со здоровьем, стресс, бессонница, усталость и другие психологические факторы. Нормализация режима дня и рациона может помочь вернуть желание. Какие продукты благотворно влияют на повышение либидо у мужчин, а какие у женщин, рассказало издание «The day».

Стоит отметить, что существуют универсальные продукты, которые одинаково благотворно влияют на повышение либидо как у мужчин, так и у женщин. Присмотритесь, может, в них вы увидите идею для сегодняшнего ужина?

Продукты, повышающие либидо у женщин и мужчин:

Чернослив и курага. При употреблении этих афродизиаков стоит помнить о мере. Их побочный эффект — улучшение работы пищеварительной системы.

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Горький шоколад. Отличное дополнение к ужину при свечах. Его можно употреблять как в чистом виде, так и использовать его для приготовления фондю.

Морепродукты. Мужчинам подойдут все виды даров моря, в то время как женщинам стоит обратить внимание на морскую капусту и устрицы.

Перепелиные яйца. Идеальный вариант употребления их для женщин — в салате. Мужчинам лучше есть яйца в сыром виде.

Продукты, повышающие либидо у мужчин:

Красная и черная икра. Микроэлементы, содержащиеся в этих продуктах, повышают уровень тестостерона, а также улучшают работу сперматозоидов, что увеличивает вероятность зачатия.

Бананы. Фрукт богат калием, а этот микроэлемент оказывает благотворное влияние на мышцы.

Орехи и зелень. Считается, что употребление этих продуктов повышает потенцию у мужчин. И это правда, эффект от употребления орехов и зелени есть, но он сильно переоценен.

Сексологи также советуют выбирать продукты, обогащенные цинком: тыквенные семечки, говядина, крупы и сыры. Именно этот микроэлемент заставляет вырабатывать больше тестостерона — гормона, отвечающего за либидо.

Продукты, повышающие либидо у женщин:

Женьшень. Корень женьшеня — один из самых сильных афродизиаков для женщин. Его можно заменить на травы с похожими свойствами, например, лимонник. Если же вы раздобудете женьшень, учтите, что его возбуждающее действие наступает не сразу, эффект заметен спустя неделю регулярного употребления.

Перец чили. При его употреблении в организме происходит выброс эндорфинов и учащение пульса, такую реакцию организма мозг воспринимает как возбуждение и дает команду к активным действиям. Но будьте осторожны, острая пища противопоказана людям, у которых есть проблемы с желудком.