Воскресенье, 10 августа, 2025
18.4 C
Рязань
Семья и отношения

Сделал предложение в небе: семья Гавриловых приехала из Москвы отметить деревянную свадьбу в Рязань

Анастасия Мериакри

Семья Гавриловых приехала в Рязань из Москвы, чтобы отметить деревянную свадьбу — 5 лет брака. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Кристина решила устроить для Дмитрия сюрприз. В Рязани супруги оказались проездом, и муж до последнего не подозревал, зачем они идут в ЗАГС. Когда заиграл марш Мендельсона и началась церемония чествования, Дмитрий до последнего не верил в происходящее.

Кристина и Дмитрий познакомились в 2018 году. Музыкальная школа, стук скрипичных ключей и точных аккордов. Кристина вместе с подругой пришла на пробный урок по гитаре — просто так, из любопытства. Интерес к инструменту не проснулся, зато именно в этих стенах девушка нашла работу, она устроилась администратором. Через год в дом музыки приходит 19-летний стажер Дима. В учителя ему как раз дают Кристину. Их пути пересекаются среди гитарных чехлов и нотных тетрадей.

Спустя 2 года Дмитрий сделал Кристине предложение. В их годовщину отношений молодой человек отвел любимую на пустырь, завязал глаза, и они сели в самолет. В небе Кристина заметила на земле надпись «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ».

Подготовка к свадьбе была экстремальной — короновирус, ограничения, срыв площадки, но любовь победила все преграды — Дмитрий и Кристина стали семьей. А вскоре у них родилась дочь.

Сегодня Кристина — семейный психолог, а у Дмитрия свой бизнес. Но главное, что они полны любви, заботы и поддержки!

Сделал предложение в небе: семья Гавриловых приехала из Москвы отметить деревянную свадьбу в Рязань Подготовка к свадьбе была экстремальной — короновирус, ограничения, срыв площадки, но любовь победила все преграды — Дмитрий и Кристина стали семьей. А вскоре у них родилась дочь.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Разработан способ для доступа в мобильную сеть в условиях ограничений

Оператор Т2 (ранее Tele2) разработал и протестировал новый способ доступа к мобильному интернету для пользователей в условиях ограничений, связанных с мерами безопасности
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Интересное

Народные приметы на 9 августа, день святого Пантелеймона целителя

В субботу, 9 августа 2025 года, православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона, которого называют Целителем. Он считается покровителем врачей, пациентов и военных.

Последние новости

Общество

Угроза атаки БПЛА сохраняется на территории Рязани и области

Жителей города просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. Сигнал «отбой» на территории области не объявлялся.
Общество

Более 1000 звонков поступило на номер «122» за июль от рязанцев

По вопросу оказания медицинской помощи, а именно записи на прием в медучреждения и вызову врача на дом, было совершено 756 звонков. Вопросы по контрактной службе и частичной мобилизации задали 267 рязанцев. По теме, касающейся образования, поступил 1 звонок.
Происшествия

Пятый за сутки БПЛА уничтожен днем 10 августа в Рязанской области

Всего в данный период времени дежурными средствами ПВО на территории РФ перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Погода

Дождь с грозой пройдет в Рязанской области 11 августа

Ночью осадков не прогнозируется, местами туман. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.
Происшествия

Нежилой дом сгорел ночью в Рязанской области

На место происшествия, по информации очевидцев, выезжала одна единица техники МЧС. Никто из людей не пострадал.
Общество

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём строителя

Павел Малков поблагодарил строителей за труд, профессионализм и умение доводить начатое до конца. Он подчеркнул, что от качества их работы зависит, как будут жить люди, насколько комфортными и современными станут города и села.
Происшествия

Автобус сбил курьера на электровелосипеде в Рязани

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Под колесами автобуса №17 оказался курьер "Яндекс Лавки". На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС опубликовал фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Сотрудники ЗАГСа поздравили новоиспеченные семьи. К пожеланиям присоединились жители Рязани в комментариях.