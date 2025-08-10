Сделал предложение в небе: семья Гавриловых приехала из Москвы отметить деревянную свадьбу в Рязань

Семья Гавриловых приехала в Рязань из Москвы, чтобы отметить деревянную свадьбу — 5 лет брака. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Кристина решила устроить для Дмитрия сюрприз. В Рязани супруги оказались проездом, и муж до последнего не подозревал, зачем они идут в ЗАГС. Когда заиграл марш Мендельсона и началась церемония чествования, Дмитрий до последнего не верил в происходящее.

Кристина и Дмитрий познакомились в 2018 году. Музыкальная школа, стук скрипичных ключей и точных аккордов. Кристина вместе с подругой пришла на пробный урок по гитаре — просто так, из любопытства. Интерес к инструменту не проснулся, зато именно в этих стенах девушка нашла работу, она устроилась администратором. Через год в дом музыки приходит 19-летний стажер Дима. В учителя ему как раз дают Кристину. Их пути пересекаются среди гитарных чехлов и нотных тетрадей.

Спустя 2 года Дмитрий сделал Кристине предложение. В их годовщину отношений молодой человек отвел любимую на пустырь, завязал глаза, и они сели в самолет. В небе Кристина заметила на земле надпись «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ».

Подготовка к свадьбе была экстремальной — короновирус, ограничения, срыв площадки, но любовь победила все преграды — Дмитрий и Кристина стали семьей. А вскоре у них родилась дочь.

Сегодня Кристина — семейный психолог, а у Дмитрия свой бизнес. Но главное, что они полны любви, заботы и поддержки!