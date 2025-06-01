Сборная Рязанского района по футболу одержала победу в первом туре чемпионата области

Сборная команда Рязанского района «Витязь» выступает на чемпионате Рязанской области по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский район».

В первом туре рязанские футболисты встречалась с командой Клепиковского района «Локомотив». «Витязь» одержал победу со счетом 4:1.

Следующая встреча состоится 7 июня в Рыбном. Сборная Рязанского района будет играть с местной командой. Начало матча в 17:00.