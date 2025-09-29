Понедельник, 29 сентября, 2025
5.2 C
Рязань
Общество

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в рязанском храме продлили до 3 октября

Анастасия Мериакри
Фото: https://xn-----8kc3agebgkebobd6al6e3i.xn--p1ai/temple_tour/

Сбор гуманитарной помощи в Николо-Ямском храме Рязани продлен до 3 октября. Об этом сообщается на странице священника Дмитрия Фетисова ВКонтакте.

Рязанцев просят собрать для бойцов домашнюю консервацию 2025 года. Подойдёт всё, кроме грибов. Огурцы, помидоры, лечо, аджика. Особенно пользуется спросом компот.

Сбор осуществляется до 3 октября 2025 года в Николо-Ямском храме по адресу Циолковского, 8. Вход через колокольню.

Отметим, что изначально сбор гуманитарной помощи должен был завершиться 28 сентября, однако поездку в зону СВО перенесли по некоторым обстоятельствам, а сбор продлили.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Ремонт подходов к Солотчинскому мосту через Оку начнут в октябре 2025 года

Специалисты рассказали о текущем состоянии моста. Напомним, что год назад экспертиза признала его предаварийным, и с тех пор ситуация только ухудшаеся.

Стало известно, кому передали депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой

В связи с назначением Игоря Мурога сенатором Российской Федерации освободилось место в Рязанской областной Думе.

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации

В ночь с 29 на 30 сентября можно наблюдать полярное сияние

Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны около 23:00.

В водоеме села Дубровичи была обнаружена кишечная палочка

Анализ проб воды из водоема показал превышение допустимого уровня содержания общих колиформных бактерий.

Две улицы Рязани останутся без света 30 сентября

С 09:00 до 16:00 жители двух улиц останутся без света в связи с проведением плановых работ.

Никас Сафронов усомнился, что Киркоров готов заплатить за памятник отцу Бедросу

Художник Никас Сафронов в беседе с агентством Ura.ru усомнился, что певец...

Матери участника СВО необоснованно отказали в назначении пенсии по потере кормильца

Обращение было связано с отказом в назначении пенсии по случаю потери кормильца из-за отсутствия документального подтверждения участия сына в СВО.

Переехавший в Крым блогер-африканец раскрыл удививший его факт о России

Блогер из Конго Кадрол, переехавший в Крым, рассказал в...

В Михайлове выявили нарушения при капремонте трех многоквартирных домов

Подрядчик не выполнил свои обязательства в оговоренные сроки.

На Урале грузовик оторвал ногу водителю, залезшему под прицеп чинить колесо

Водителю МАЗа оторвал ногу проезжавший мимо грузовик на 71-м...

Воспитатель из Рязани стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 86 регионов страны.

На СВО за год погибли три брата из Бурятии

В течение одного года в зоне проведения спецоперации погибли...

Расселения аварийного дома, некачественный капремонт и другие вопросы рассмотрел Виталий Артемов в ходе личного приема

Представители ТОС «Мервино» обратились по вопросу состояния водопропускной трубы в районе Мервинского кладбища.

В «Сосновом бору» самые современные методики восстановления, диагностики и лечения — Павел Малков

В формате тематических круглых столов участники обсудили вопросы реализации федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.