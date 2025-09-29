Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в рязанском храме продлили до 3 октября

Сбор гуманитарной помощи в Николо-Ямском храме Рязани продлен до 3 октября. Об этом сообщается на странице священника Дмитрия Фетисова ВКонтакте.

Рязанцев просят собрать для бойцов домашнюю консервацию 2025 года. Подойдёт всё, кроме грибов. Огурцы, помидоры, лечо, аджика. Особенно пользуется спросом компот.

Сбор осуществляется до 3 октября 2025 года в Николо-Ямском храме по адресу Циолковского, 8. Вход через колокольню.

Отметим, что изначально сбор гуманитарной помощи должен был завершиться 28 сентября, однако поездку в зону СВО перенесли по некоторым обстоятельствам, а сбор продлили.