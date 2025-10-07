Вторник, 7 октября, 2025
Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

Анастасия Мериакри

В рамках регионального проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань», который инициировал губернатор Павел Малков, на территории Рязанского геронтологического центра им. П. А. Мальшина прошла акция «Сибирский кедр в каждый двор».

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» с целью воспитания бережного отношения к природе и повышения экологической осведомлённости населения.

Участники проекта «Активное долголетие – Здоровая Рязань» посадили саженцы сибирского кедра в эко-парке «Здоровое долголетие», который расположен на территории геронтологического центра. Этот парк предназначен для отдыха проживающих в пансионате и пожилых жителей Рязани. В парке созданы условия для занятий скандинавской ходьбой и адаптивной физкультурой, проводятся психологические тренинги, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России и включена в федеральную цифровую платформу обмена социально значимыми инициативами «Смартека».

