Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 13 тысяч резюме женщин из Рязанской области, опубликованные или обновленные на сайте в начале 2022 года, и выяснила, какие профессии среди них пользуются наибольшей популярностью.

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На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами — более 1,2 тысяч соискательниц из Рязанской области сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 39,5 тысяч рублей.

На втором месте по популярности среди соискательниц — профессия администратора, в регионе открыто почти 1,1 тысяч таких резюме. Среднее зарплатное ожидание — 32,5 тысячи рублей. На третьем месте находится профессия продавца — 1 000 женских резюме. В среднем они хотели бы зарабатывать 27,4 тысяч рублей.

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Рязанской области, вошли также бухгалтер (980 резюме), секретарь (480 резюме), оператор call-центра (420 резюме) оператор ПК (420 резюме), курьер (370 резюме), экономист (360 резюме) и кредитный специалист (350 резюме).

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Реже всего женщины из Рязанской области ищут работу электромонтажником (всего 3 таких резюме), геологом и продюсером (по 2 резюме), а также дворником и сварщиком (по 1 резюме).

Количество мужских и женских резюме в России делится примерно поровну: 49% и 51% соответственно. Но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает, в частности это бухгалтерия (87% резюме принадлежат женщинам), управление персоналом (81%), наука и образование (78%), административный персонал (75%) и спорт, фитнес, красота (74%). И наоборот: наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес (9%), безопасность (7%) и инсталляция, и сервис (4%).

Добавим также, что по данным опроса hh.ru, поздравлять женщин с 8 марта мужской частью коллектива принято в 77% компаний Рязанской области. В 15% компаний такой традиции нет, а 8% каждый год поступают по-разному. Интересно, что 20% рязанцев считают 8 марта днем весны и красоты, а 70% относятся к этой дате именно как к женскому дню.