С погибшими в Рязани лётчиками простятся в Оренбурге

Прощание с лётчиками, погибшими во время крушения самолёта Ил-76 в Рязани, пройдёт 26 июня в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

— Завтра мы проводим в последний путь летчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания, — написал Паслер 25 июня.

По его словам, лётчики до последнего боролись за жизнь рязанцев и своих товарищей, уводя самолёт от домов. При жёсткой посадке в поле лайнер загорелся.

ЧП случилось рано утром 24 июня. При взлёте с аэродрома Дягилево у самолёта загорелся двигатель. Пользователи одного из специализированных форумов пишут, что причиной мог стать подшипник, при разрушении которого оказался повреждён двигатель, начался пожар.

Пилоты могли покинуть самолёт, но рядом находились жилые дома, поэтому они уводили машину от них.