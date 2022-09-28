С 1 октября в Рязани изменятся несколько муниципальных маршрутов общественного транспорта

Как сообщают в управлении транспорта, для удобства жителей Московского района возобновляется работа троллейбусного маршрута №4 «Комбайновый завод – ул. Крупской».

Троллейбус будет осуществлять перевозку пассажиров в будние дни по следующему графику:

— отправление от ООТ «ул. Крупской»: 6.00, 7.16, 8.32, 14.48, 16.12, 17.37;

— отправление от ООТ «Комбайновый завод»: 6.38, 7.54, 9.10, 15.30, 16.57, 18.09.

Вносятся изменения в схему движения автобусов маршрута №10. Анализ работы маршрута показал его невостребованность на участке улично-дорожной сети ул. Вокзальная и Михайловское шоссе. Таким образом, автобусы маршрута №10 будут осуществлять движение по следующей схеме: от ООТ «Автомобильный институт» автобусы будут следовать по улицам Чкалова, Островского, Высоковольтной, Весенней, Шевченко, Дзержинского, Первомайскому проспекту через остановочные пункты «Октябрьский городок», «Завод ЖБИ-2», «Компания ЕЛАМЕД», «Автошкола», «Медгородок», (в прямом направлении «УРТ»), (в обратном направлении «Кинотеатр Дружба»), «пл. Победы», «Вокзальная ул.».

Приостанавливается работа автобусных маршрутов №№5, 18 и троллейбусного маршрута №2.

Автобусы маршрута №5 будут перенаправлены на маршрут №17, дублирующий его более чем на 90%.

Изменения на маршруте №18 связаны с низким пассажиропотоком. Также его полностью дублируют маршрут №47, который обслуживается 20 единицами техники, и частично троллейбус №1. На маршруте №47М есть возможность оплаты проезда льготными картами УмКа: Льготная, Школьная, Студенческая.

Троллейбусы маршрута №2 будут перенаправлены на другие маршруты МУП «УРТ». Обслуживание вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 продолжится автобусами маршрута №49М2, на котором ежедневно работает 20 автобусов среднего класса с интервалов движения в часы «пик» 10-15 мин, с возможностью оплаты проезда льготными картами УмКа: Льготная, Школьная, Студенческая.

Все изменения вступают в силу с 1 октября.