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С 1 января на маршруте № 46M2 отменят льготный проезд

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С 1 января прекращается действие льгот на маршруте № 46M2. Соответствующее уведомление от перевозчика ООО «Рязаньтрансавто» поступило в городское управление транспорта, сообщает сайт мэрии Рязани.

Доехать до улицы Княжье поле и Олимпийского городка можно будет на маршрутах № 50M3 и 62M2, принимающих транспортные карты «Умка».

От остановки «Больничный комплекс» до «Дома Художника» льготники смогут доехать на автобусе № 27 и троллейбусе № 16.

По Первомайскому проспекту, улицам Ленина, Свободы, Окскому проезду, Касимовскому шоссе, Советской Армии ездят маршруты № 65M2, 75M2, 99M2. Также льготы действуют в троллейбусе № 3.

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