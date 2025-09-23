Вторник, 23 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Рыбновского чиновника, участника смертельного ДТП Юрия Исаева заключили под стражу

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Экс-главу администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Рыбновского районного суда.

22 сентября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Юрия Исаева Юрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Прокурор и потерпевшая полагали ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Исаев и его защитник просили избрать иную, не связанную с содержанием под стражей, меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Постановлением суда в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении подозреваемого Юрия Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб подросток (п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, 19 сентября 2025 года 56-летний водитель, управляя легковым автомобилем, не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из автомобильных дорог общего пользования Рыбновского района Рязанской области совершил столкновение с транспортным средством (пит-байк) под управлением 16-летнего подростка. Подросток в результате дорожно-транспортного происшествия погиб. В соцсетях сообщили, что за рулём автомобиля находился Юрий Исаев.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В сообщении администрации Рыбновского района подчёркивается, что Исаев на момент ДТП не был действующим членом «Единой России», а также то, что никаких мероприятий ни местным отделением партии, ни администрацией в этот день не проводилось.

Администрация Рыбновского района сообщила об отстранении от должности главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Исполняющим обязанности назначена Надежда Агафонова.

