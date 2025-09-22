Попавшего в ДТП рыбновского чиновника отстранили от должности главы администрации поселения

Администрация Рыбновского района сообщила ВКонтакте об отстранении от должности главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Исполняющим обязанности назначена Надежда Агафонова.

Решение об отстранении сегодня принял Совет депутатов Алешинского сельского поселения. Причиной этого названа трагическая ситуация, произошедшая на 3-м километре автодороги Рыбное — Константиново.

По данным УГИБДД Рязанской области, 19 сентября в 20:45 в этом месте произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Ленд Крузер» столкнулся с питбайком «ЖР8». В результате 16-летний мотоциклист погиб на месте.

В соцсетях сообщили, что за рулём автомобиля находился Юрий Исаев.

В сообщении администрации Рыбновского района подчёркивается, что Исаев на момент ДТП не был действующим членом «Единой России», а также то, что никаких мероприятий ни местным отделением партии, ни администрацией в этот день не проводилось.