Рязанское МЧС переведут на усиленный режим работы в ноябрьские выходные

ГУ МЧС России по Рязанской области будет переведено на усиленный режим работы в период с 3 по 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение озвучили в пятницу, 29 октября, на совещании при постановке задач для личного состава МЧС.

Как отметил ВрИО начальника ГУ МЧС Александр Воробьев, по статистике, многие происшествия случаются именно в праздничные дни, поэтому ведомство должно находиться в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что городские службы Рязани будут работать в таком же режиме с 30 октября по 7 ноября.