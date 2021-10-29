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Пятница, 29 октября, 2021
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Рязанское МЧС переведут на усиленный режим работы в ноябрьские выходные

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

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ГУ МЧС России по Рязанской области будет переведено на усиленный режим работы в период с 3 по 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Решение озвучили в пятницу, 29 октября, на совещании при постановке задач для личного состава МЧС. 

Как отметил ВрИО начальника ГУ МЧС Александр Воробьев, по статистике, многие происшествия случаются именно в праздничные дни, поэтому ведомство должно находиться в режиме повышенной готовности. 

Ранее сообщалось, что городские службы Рязани будут работать в таком же режиме с 30 октября по 7 ноября.

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