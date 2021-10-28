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Четверг, 28 октября, 2021
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Городские службы Рязани будут работать в режиме повышенной готовности с 30 октября по 7 ноября

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В Рязани в период с 30 по 7 ноября переведут все городские службы в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Об этом сообщает администрация Рязани. 

Решение обсудили в ходе рабочего совещания первого заместителя главы администрации Алексея Пустовалова и руководителей блока городского хозяйства. 

Отмечается, что на муниципальных предприятиях сформированы дежурные бригады, оснащенные для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

В нерабочие дни в Рязани продолжатся масочные рейды, а также контрольные мероприятия по соблюдению запрета посещения торговых центров подростками.

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