Рязанские ТРЦ рассказали, как будут работать с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября в Рязанской области вводятся нерабочие дни из-за коронавируса. По распоряжению губернатора Николая Любимова, в Рязани будут действовать различные ограничения. Торговые центры рассказали, по какому графику будут работать в этот период.

ТРЦ «Виктория Плаза» сообщил, что продолжит работу в штатном режиме — вход в здание свободный.

Все рестораны, кафе, фитнес и кинотеатр будут соблюдать меры безопасности. В эти заведения вы сможете попасть при наличии QR-кода или справки о перенесённом коронавирусе, сделанных прививках. Для остальных рязанцев кафе будут работать на вынос.

— Всем искренне желаем здоровья и ждём возвращения в привычное рабочее русло, — говорится в сообщении ВКонтакте.

ТРЦ «Премьер» отдельных постов об изменении графика работы в соцсетях не сделал. Нет информации о возможных изменениях и на официальных сайтах.

Администрация ТРЦ «М5 Молл» на своей страничке ВКонтакте в комментариях сообщает, что торговый центр работает в обычном режиме. О возможных изменениях обещают рассказать дополнительно.

ТРЦ «Малина», ТЦ «Барс», ТРЦ «Круиз» на данный момент информацию об изменении графиков работы в соцсетях и на официальных сайтах не разместили.