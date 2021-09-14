Рязанка, перерезавшая сожителю сонную артерию, пыталась спасти его перекисью водорода

Стали известны подробности убийства 33-летней женщиной своего сожителя в селе Санское Шиловского района. Детали преступления сообщает «КП Рязань».

По данным издания, вечером 10 сентября 34-летний мужчина получил зарплату. Закупившись спиртным, он начал выпивать вместе с супругой. Через некоторое время алкоголь закончился, возник конфликт. Мужчина возмутился, что женщина налила себе больше, чем ему. Во время ссоры и был нанесён смертельный удар.

Женщина порезала пострадавшему сонную артерию. Мужчина сумел выбежать из дома, но на улице упал. После этого подозреваемая разбудила брата, вместе с ним занесла раненого в дом. Там при помощи бинта и перекиси водорода пыталась остановить кровь, но, естественно, ничего не вышло.

Ссора случилась в районе 9 часов вечера. Всю ночь брат с сестрой думали, что делать с телом. Следователи предполагают, что они могли бы закопать труп, но бабушка вызвала фельдшера.

Родственники погибшего могли бы даже не узнать о его пропаже, так как были уверены, что он сидит в колонии.

Задержанная сначала заявила, что выбила нож из руки пострадавшего, но показать, как это сделала, не смогла. Кроме того, её престарелая мама подтвердила, что когда зашла в комнату, видела нож в руках у дочери.