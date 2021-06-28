Рязанцы примут участие в Съезде Партии пенсионеров

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29 июня (вторник) в 10:00 состоится VI предвыборный Съезд Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В ходе съезда будет представлен проект предвыборной Программы Партии пенсионеров, а также утверждены списки кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Согласно постановлению ЦИК России, Партия пенсионеров является пятой политической партией в списке партий, имеющих право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах –значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).

По оценкам ряда политологов и социологов, Партия пенсионеров может получить на выборах в Государственную Думу от 8 до 12% голосов избирателей. Среди программных тезисов Партии пенсионеров: кардинальный пересмотр системы пенсионного обеспечения и реальное повышение пенсий, разработка Социального кодекса и введение новых форм социальной поддержки граждан, изменение системы финансирования здравоохранения и повышение статуса врача, формирование информационной грамотности старшего поколения и искоренение возрастной дискриминации.

Своей первостепенной задачей Партия пенсионеров называет обеспечение стабильности и устойчивости российского общества, разрешение социальных конфликтов, реализацию принципов социального государства, зафиксированных в Конституции Российской Федерации, превращение их из декларативных норм в работающие, реальные механизмы.

Активная финансовая, кадровая, социальная политика в интересах большинства граждан, по мнению лидеров Партии пенсионеров, способны и должны в ближайшие пять лет обеспечить эффективное развитие российской экономики и утвердить принцип: «достойный труд – достойная зарплата – достойная пенсия».

Рязанскую область на съезде представят депутат областной Думы VII созыва от Партии Пенсионеров Наталья Рубина и член Молодежного парламента областной Думы Даниил Месткомский.

— Предложения, изложенные в проекте программы Партии Пенсионеров, основательно взвешены. Партийные эксперты проанализировали их многократно. Среди этих людей немало кандидатов наук, профессоров, специалистов в разных сферах с многолетним стажем. Поэтому смело можно говорить, что все заявления Партии Пенсионеров основаны на научном подходе. Но в то же время на подходе индивидуальном, который соизмерим с каждым жителем России. Работа в региональных заксобраниях позволила нам в новом ракурсе видеть проблемы населения и находить эффективные подходы в их решении. Нас активно и смело поддерживает подрастающее поколение: ряд региональных отделений Партии имеет молодежное крыло. Это может говорить только об одном: наши позиции близки каждому гражданину России, — заявила Наталья Рубина.