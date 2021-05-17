Один день с депутатом

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Что мы знаем о депутатах, кроме того, с чем они выступают на заседаниях? Ровным толком только то, о чем пишут в Telegram-каналах и прочих ресурсах. Одним словом, в тех источниках, где главные новости – сплетни о личной жизни человека с известной фамилией, остальное – белый шум. Чем в действительности наполнена жизнь человека, от которого напрямую зависит, по каким законам мы будем жить завтра, как правило, остается «за кадром». В редакции «7 новостей» дерзнули приоткрыть эту завесу тайны. Провести совместно целый день – такое предложение сделал Алексей Жеглов депутату Рязанской областной Думы Наталье Рубиной.

Героиня проекта была выбрана неслучайно. Ее имя сегодня весьма популярно в регионе: женщина-депутат, неординарная, яркая, зарекомендовавшая себя как серьезный кризисный управляющий. После многолетней работы в рядах исполнительной власти рискнула попробовать свои силы в качестве законодателя. Возродила и не побоялась возглавить забытую в регионе Партию Пенсионеров. Ко всему прочему, она оказалась интересной собеседницей. В общем, обо всем — по порядку.

Справка

Наталья Владимировна РУБИНА – родилась 19 января 1976 года в г. Рязани. Окончила школу № 63. Параллельно занималась бальными танцами и самбо, училась в музыкальной школе по классу «Фортепиано». Окончила Академию ФСИН в Рязани. Имеет специальность «Юрист». Уровень квалификации повышает с завидной периодичностью. С 1993 по 2006 годы служила в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе.

В 2007 году поступила на государственную службу. До 2011 года работала в администрации города Рязани. Относительно небольшой период жизни посвятила строительно-монтажной сфере. В том числе занималась разработкой Чаплыгинского карьера (Липецкая область) по добыче доломита. В 2012 году вернулась на госслужбу в качестве помощника депутата Государственной Думы. В 2013 году — начальник отдела протокола управления делами аппарата администрации города Рязани. До 2017 года — начальник отдела по работе с общественными объединениями и политическими партиями министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области.

После выведения из банкротства и передачи имущества в собственность Рязанской области санатория «Сосновый бор» занялась развитием имущественного комплекса Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В 2019 году стала директором унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Рязанской области». Год спустя приняла региональное отделение Партии пенсионеров за социальную справедливость и прошла по партийному списку в Рязанскую областную Думу.

Старшая дочь Анна – ординатор кафедры дерматовенерологии Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Сын Даниил – студент факультета иностранных языков Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

Поспать утром подольше Наталье Владимировне не доводится. Причем ни в будни, ни в выходные. Как признается героиня, четко выработанный распорядок дня – привычка с курсантских времен. Поэтому ранний подъем ей не в тягость. «В моем доме все должны быть сыты и помыты, – так шутит героиня, добавляя – всегда и вовремя». В серьезности этого высказывания я убедился в 7 утра, стоя на пороге ее квартиры. На удивление, обычной городской квартиры в обычном спальном районе города. Дверь открыла хозяйка, приветливая и явно успевшая похлопотать по дому – ни намека на сонливость.

Первая, с кем меня познакомили, оказалась грузная, медленно передвигающаяся в аквариуме черепаха Наталья Анатольевна – домашний «советник» депутата. Оказывается, у нее даже свой аккаунт есть на Facebook. Компанию домашних питомцев дополняют два роскошных кота. Вислоухий Кекс и британец Семен мирно уживаются друг с другом. Тот, который постарше, всем своим видом показывая, кто в доме хозяин, гордо прошествовал мимо меня к своей трапезной. Когда самые ранние жители этой квартиры были накормлены, хозяйка радушно принялась за гостей.

Увлеченность Натальи Владимировны любимым делом не преминула сказаться. Уже за завтраком мы говорили о политике, перемежая беседу совсем, казалось, обыденными вещами.

Поймите, моя работа для меня – дело всей жизни, — признается Наталья Владимировна. – Так было всегда. Куда бы я ни приходила работать. Когда была директором «Соснового бора» и выводила его из кризиса, я же знала не то, чтобы каждое помещение вверенного мне здания, но даже где какие коммуникации проходят.

Вспоминает, как дотошно изучала проект, выискивала, казалось навсегда потерянную документацию, боролась за каждый метр растраченного уникального санатория. Рассказывает, как в выходные приезжала туда со своими детьми проведать свое «детище», как представляла себе его возрождение, даже продумывала реабилитационные программы. Спрашиваю, как решилась на такой сложный проект, который многим представлялся убыточным и невосстановимым. Признается, что поначалу было страшно, но один случай прекратил все сомнения:

Зашла я в одну из комнат бывшего санатория и увидела посередине кучу мусора. А поверх лежала икона Пресвятой Богородицы, выполненная в технике Кадомского вениза. Вот прямо на этой куче и лежала. В тот момент я поняла, что все у меня получится, — делится воспоминаниями Наталья Владимировна.

Но собственного кабинета в «Сосновом бору», который так четко она представляла тогда в своих мыслях, так и не получила. Когда санаторий был отвоеван, Наталье Рубиной поручили очередное непростое дельце, из разряда «формула с тремя неизвестными». В 2019 году по всей России стали открывать региональные отделения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. И снова самая сложная работа досталась Рубиной. Буквально с нуля она со своей командой создавала новую организацию. Искали документацию по рязанским долгостроям, добивались банкротства недобросовестных застройщиков, искали обманутых дольщиков, составляли реестр. Вместе с Министерством строительного комплекса региона организовывали всю эту работу, чтобы дело с долгостроями сдвинулось с мертвой точки и люди, наконец, получили свои квартиры. Сегодня недостроенные многоквартирники переданы на баланс рязанского фонда. По одному из них проведены торги и определена компания-подрядчик, которая будет достраивать дом. А Наталья Владимировна вновь в новом амплуа. Неожиданном для близких и себя самой.

Когда мне предложили возглавить региональное отделение Партии Пенсионеров, я сначала посмеялась. Потом задумалась: а почему бы нет? Надо же кому-то отстаивать права пожилых людей. К тому же, я сама уже давно была бы на военной пенсии, — признается моя собеседница.

Но она не только возродила региональное крыло партии, которая, оказывается, в Рязанской области существовала с 2012 года. Наталья Рубина стала представлять партию в Рязанской областной Думе седьмого созыва, преодолев на выборах пятипроцентный барьер.

Очень важна поддержка семьи. В какие бы новые авантюры я не погружалась, мои близкие всегда рядом. Я знаю, что, даже если случатся какие-то промахи, они помогут, морально, эмоционально. Это же самое главное в жизни: не то, чего ты достиг, и не то, какими усилиями ты чего-то добился. А то, кто с тобой был все это время рядом, — человеческие ценности Наталья Владимировна ставит превыше всего.

Смотрю на эту красивую энергичную женщину, в которой домашняя мягкость и хозяйственность сочетаются каким-то удивительным образом с деловитостью и смелостью. И думаю: сколько еще секретов она в себе таит?

Простите, но не удержался. Узнав, что Наталья Рубина еще и стреляет, просто не мог не бросить ей вызов. Договорились о следующей встрече на стрелковом стенде. Обязательно расскажу и покажу, как она пройдет.

На работу депутат Рубина обычно ездит сама. Ради того, чтобы не отвлекаться на дорогу и не терять драгоценное время, в день встречи она – пассажир. В продолжение беседы Наталья Владимировна продолжает ломать стереотипы. До этого она уже убедила меня, что Партию пенсионеров могут и должны возглавлять молодые и энергичные люди. Удивила своей разносторонностью и осведомленностью многими жизненными процессами. Настало время узнать о процессах политических. И главный вопрос, который заботил меня до этой встречи – о женщине в политике. Как это возможно, насколько сложно и нужно ли вообще? Оказывается, в Рязанской области много женщин на руководящих должностях. Как-то раньше об этом не задумывался…

В стенах Рязанской областной Думы всех она встречает приветливо: охранников, уборщиц, коллег. Уверенной походкой следует в свой кабинет на первом этаже. Кажется, переступив порог заксобрания, Наталья Рубина будто перевоплощается. Здесь она – избранник своего электората, уверенная, строгая. Но зайдя в рабочий кабинет, понимаю: женское начало все же сильней. Рабочее пространство аккуратное и даже уютное: шкаф для верхней одежды, два шкафа для документов, два рабочих стола – депутатский и для помощника, на хозяйственном столике – кружевная салфетка. На окнах – жалюзи, которые по-хозяйски распахивает Наталья Владимировна, чтобы полить цветы. Говорит, привезла их из дома. И первое, что сделала, войдя впервые в свой кабинет, — лично его мыла и облагораживала.

В день нашей встречи было сразу два заседания: Совета Думы и самой Думы. Моя собеседница рассказывает, что бывает и больше, если назначают заседания профильных комитетов. Рубина – заместитель председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике. Многие внутренние и организационные вопросы – в их ведении.

Обедать не успеваем. После нескольких рабочих встреч едем в помещение, выделенное Наталье Владимировне под депутатскую приемную. Тут же, в рабочем кабинете, переодевается в спортивный костюм: в будущей приемной – ремонт.

Если честно, я был несколько ошарашен увиденным: в пристройке к жилому дому напротив Приборного завода грязно и сыро. Говорят, было хуже. Догадываюсь по новым окнам, которые, видимо, только недавно здесь появились. Но и эти несколько кабинетов – большая радость для депутата. Теперь будет где принимать посетителей. А их бывает немало. Пока Наталья Владимировна встречает их в рабочем кабинете в Думе. Если обращения коллективные, выезжает к просителям в город. Многие звонят по телефону. Каждое обращение фиксируется, по каждому необходимо найти какое-то решение. Бывает непросто. Но нерешаемых проблем нет, — уверена Наталья Рубина.

Но и на этом обычный день рязанского депутата заксобрания не завершился. По окончании рабочих дел она вновь спешит к домашним. Сын, дочь с зятем, два кота и красноухая черепаха – все с нетерпением ждут возвращения высокопоставленной мамы в лоно семьи. А вечером, возможно, приедут и маленькие племянники – крестная обязательно приготовит что-то особенное…

Для меня же этот день с депутатом Рязанской областной Думы надолго останется в памяти. Мне было интересно. Узнал много нового, прояснил для себя какие-то даже мировоззренческие моменты. Готовлюсь к ответной встрече – на стенде пулевой стрельбы. Следите за новостями 7info.