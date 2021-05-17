Один день с депутатом

Что мы знаем о депутатах, кроме того, с чем они выступают на заседаниях? Ровным толком только то, о чем пишут в Telegram-каналах и прочих ресурсах. Одним словом, в тех источниках, где главные новости – сплетни о личной жизни человека с известной фамилией, остальное – белый шум. Чем в действительности наполнена жизнь человека, от которого напрямую зависит, по каким законам мы будем жить завтра, как правило, остается «за кадром». В редакции «7 новостей» дерзнули приоткрыть эту завесу тайны. Провести совместно целый день – такое предложение сделал Алексей Жеглов депутату Рязанской областной Думы Наталье Рубиной.
Героиня проекта была выбрана неслучайно. Ее имя сегодня весьма популярно в регионе: женщина-депутат, неординарная, яркая, зарекомендовавшая себя как серьезный кризисный управляющий. После многолетней работы в рядах исполнительной власти рискнула попробовать свои силы в качестве законодателя. Возродила и не побоялась возглавить забытую в регионе Партию Пенсионеров. Ко всему прочему, она оказалась интересной собеседницей. В общем, обо всем — по порядку.
Справка
Наталья Владимировна РУБИНА – родилась 19 января 1976 года в г. Рязани. Окончила школу № 63. Параллельно занималась бальными танцами и самбо, училась в музыкальной школе по классу «Фортепиано». Окончила Академию ФСИН в Рязани. Имеет специальность «Юрист». Уровень квалификации повышает с завидной периодичностью. С 1993 по 2006 годы служила в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе.
В 2007 году поступила на государственную службу. До 2011 года работала в администрации города Рязани. Относительно небольшой период жизни посвятила строительно-монтажной сфере. В том числе занималась разработкой Чаплыгинского карьера (Липецкая область) по добыче доломита. В 2012 году вернулась на госслужбу в качестве помощника депутата Государственной Думы. В 2013 году — начальник отдела протокола управления делами аппарата администрации города Рязани. До 2017 года — начальник отдела по работе с общественными объединениями и политическими партиями министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области.
После выведения из банкротства и передачи имущества в собственность Рязанской области санатория «Сосновый бор» занялась развитием имущественного комплекса Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В 2019 году стала директором унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Рязанской области». Год спустя приняла региональное отделение Партии пенсионеров за социальную справедливость и прошла по партийному списку в Рязанскую областную Думу.
Старшая дочь Анна – ординатор кафедры дерматовенерологии Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Сын Даниил – студент факультета иностранных языков Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.
Поспать утром подольше Наталье Владимировне не доводится. Причем ни в будни, ни в выходные. Как признается героиня, четко выработанный распорядок дня – привычка с курсантских времен. Поэтому ранний подъем ей не в тягость. «В моем доме все должны быть сыты и помыты, – так шутит героиня, добавляя – всегда и вовремя». В серьезности этого высказывания я убедился в 7 утра, стоя на пороге ее квартиры. На удивление, обычной городской квартиры в обычном спальном районе города. Дверь открыла хозяйка, приветливая и явно успевшая похлопотать по дому – ни намека на сонливость.
Первая, с кем меня познакомили, оказалась грузная, медленно передвигающаяся в аквариуме черепаха Наталья Анатольевна – домашний «советник» депутата. Оказывается, у нее даже свой аккаунт есть на Facebook. Компанию домашних питомцев дополняют два роскошных кота. Вислоухий Кекс и британец Семен мирно уживаются друг с другом. Тот, который постарше, всем своим видом показывая, кто в доме хозяин, гордо прошествовал мимо меня к своей трапезной. Когда самые ранние жители этой квартиры были накормлены, хозяйка радушно принялась за гостей.
Увлеченность Натальи Владимировны любимым делом не преминула сказаться. Уже за завтраком мы говорили о политике, перемежая беседу совсем, казалось, обыденными вещами.
Вспоминает, как дотошно изучала проект, выискивала, казалось навсегда потерянную документацию, боролась за каждый метр растраченного уникального санатория. Рассказывает, как в выходные приезжала туда со своими детьми проведать свое «детище», как представляла себе его возрождение, даже продумывала реабилитационные программы. Спрашиваю, как решилась на такой сложный проект, который многим представлялся убыточным и невосстановимым. Признается, что поначалу было страшно, но один случай прекратил все сомнения:
Но собственного кабинета в «Сосновом бору», который так четко она представляла тогда в своих мыслях, так и не получила. Когда санаторий был отвоеван, Наталье Рубиной поручили очередное непростое дельце, из разряда «формула с тремя неизвестными». В 2019 году по всей России стали открывать региональные отделения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. И снова самая сложная работа досталась Рубиной. Буквально с нуля она со своей командой создавала новую организацию. Искали документацию по рязанским долгостроям, добивались банкротства недобросовестных застройщиков, искали обманутых дольщиков, составляли реестр. Вместе с Министерством строительного комплекса региона организовывали всю эту работу, чтобы дело с долгостроями сдвинулось с мертвой точки и люди, наконец, получили свои квартиры. Сегодня недостроенные многоквартирники переданы на баланс рязанского фонда. По одному из них проведены торги и определена компания-подрядчик, которая будет достраивать дом. А Наталья Владимировна вновь в новом амплуа. Неожиданном для близких и себя самой.
Но она не только возродила региональное крыло партии, которая, оказывается, в Рязанской области существовала с 2012 года. Наталья Рубина стала представлять партию в Рязанской областной Думе седьмого созыва, преодолев на выборах пятипроцентный барьер.
Смотрю на эту красивую энергичную женщину, в которой домашняя мягкость и хозяйственность сочетаются каким-то удивительным образом с деловитостью и смелостью. И думаю: сколько еще секретов она в себе таит?
Простите, но не удержался. Узнав, что Наталья Рубина еще и стреляет, просто не мог не бросить ей вызов. Договорились о следующей встрече на стрелковом стенде. Обязательно расскажу и покажу, как она пройдет.
На работу депутат Рубина обычно ездит сама. Ради того, чтобы не отвлекаться на дорогу и не терять драгоценное время, в день встречи она – пассажир. В продолжение беседы Наталья Владимировна продолжает ломать стереотипы. До этого она уже убедила меня, что Партию пенсионеров могут и должны возглавлять молодые и энергичные люди. Удивила своей разносторонностью и осведомленностью многими жизненными процессами. Настало время узнать о процессах политических. И главный вопрос, который заботил меня до этой встречи – о женщине в политике. Как это возможно, насколько сложно и нужно ли вообще? Оказывается, в Рязанской области много женщин на руководящих должностях. Как-то раньше об этом не задумывался…
В стенах Рязанской областной Думы всех она встречает приветливо: охранников, уборщиц, коллег. Уверенной походкой следует в свой кабинет на первом этаже. Кажется, переступив порог заксобрания, Наталья Рубина будто перевоплощается. Здесь она – избранник своего электората, уверенная, строгая. Но зайдя в рабочий кабинет, понимаю: женское начало все же сильней. Рабочее пространство аккуратное и даже уютное: шкаф для верхней одежды, два шкафа для документов, два рабочих стола – депутатский и для помощника, на хозяйственном столике – кружевная салфетка. На окнах – жалюзи, которые по-хозяйски распахивает Наталья Владимировна, чтобы полить цветы. Говорит, привезла их из дома. И первое, что сделала, войдя впервые в свой кабинет, — лично его мыла и облагораживала.
В день нашей встречи было сразу два заседания: Совета Думы и самой Думы. Моя собеседница рассказывает, что бывает и больше, если назначают заседания профильных комитетов. Рубина – заместитель председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике. Многие внутренние и организационные вопросы – в их ведении.
Обедать не успеваем. После нескольких рабочих встреч едем в помещение, выделенное Наталье Владимировне под депутатскую приемную. Тут же, в рабочем кабинете, переодевается в спортивный костюм: в будущей приемной – ремонт.
Если честно, я был несколько ошарашен увиденным: в пристройке к жилому дому напротив Приборного завода грязно и сыро. Говорят, было хуже. Догадываюсь по новым окнам, которые, видимо, только недавно здесь появились. Но и эти несколько кабинетов – большая радость для депутата. Теперь будет где принимать посетителей. А их бывает немало. Пока Наталья Владимировна встречает их в рабочем кабинете в Думе. Если обращения коллективные, выезжает к просителям в город. Многие звонят по телефону. Каждое обращение фиксируется, по каждому необходимо найти какое-то решение. Бывает непросто. Но нерешаемых проблем нет, — уверена Наталья Рубина.
Но и на этом обычный день рязанского депутата заксобрания не завершился. По окончании рабочих дел она вновь спешит к домашним. Сын, дочь с зятем, два кота и красноухая черепаха – все с нетерпением ждут возвращения высокопоставленной мамы в лоно семьи. А вечером, возможно, приедут и маленькие племянники – крестная обязательно приготовит что-то особенное…
Для меня же этот день с депутатом Рязанской областной Думы надолго останется в памяти. Мне было интересно. Узнал много нового, прояснил для себя какие-то даже мировоззренческие моменты. Готовлюсь к ответной встрече – на стенде пулевой стрельбы. Следите за новостями 7info.