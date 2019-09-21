Житель Шацка угрожал убить жену кухонным ножом

В Шацке мужчина угрожал зарезать свою супругу кухонным ножом. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Конфликт между 32-летней женщиной и её 35-летним мужем произошёл ночью. Испуганная женщина позвонила в полицию и сообщила, что нетрезвый супруг угрожает её зарезать. На место сразу же прибыли правоохранители.



Выяснилось, что жительница Шацка была очень недовольна, что мужчина в последнее время злоупотребляет спиртным и пригрозила подать на развод. Дебошира это заявление сильно разозлило. В ходе ссоры он схватил жену за волосы и, приставив кухонный нож к груди женщины, пригрозил зарезать её.



После вмешательства полиции на буяна завели уголовное дело, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

