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Житель Шацка угрожал убить жену кухонным ножом

В Шацке мужчина угрожал зарезать свою супругу кухонным ножом. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

Конфликт между 32-летней женщиной и её 35-летним мужем произошёл ночью. Испуганная женщина позвонила в полицию и сообщила, что нетрезвый супруг угрожает её зарезать. На место сразу же прибыли правоохранители.

Выяснилось, что жительница Шацка была очень недовольна, что мужчина в последнее время злоупотребляет спиртным и пригрозила подать на развод. Дебошира это заявление сильно разозлило. В ходе ссоры он схватил жену за волосы и, приставив кухонный нож к груди женщины, пригрозил зарезать её.

После вмешательства полиции на буяна завели уголовное дело, ему может грозить до 2 лет лишения свободы. 

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