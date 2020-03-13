За февраль в диспетчерскую службу Водоканала поступило более тысячи заявок

По данным диспетчерской службы МП «Водоканал города Рязани», за прошедший месяц поступило более тысячи заявок от граждан, связанных с работой канализации во всех районах города. Аварийные бригады выезжали на каждый вызов, связанный с засорами. Все проблемы оперативно устранялись специалистами предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.



Кроме того, химико-биологическая лаборатория МП «Водоканал города Рязани» проводит постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды перед подачей в распределительные сети и в источники водоснабжения. Так, за февраль было взято 849 проб с очистных водопроводных станций, городских водопроводных станций перед подачей в распределительную сеть и в водопроводную сеть города. Превышений гигиенических нормативов и химических показателей не выявлено.



Также в отдел главного механика за февраль поступило более 20 заявок на замену и установку приборов учета и одно обращение на замену прибора учета холодного водоснабжения.

