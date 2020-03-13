Районы Рязанской области остались без света из-за сильного ветра

В результате второй волны шквалистого ветра, захватившей территорию региона в районе 14 часов 13 марта, отключения в электросетях 0,4 – 35 кВ фиксируются в Рыбновском, Касимовском, Спасском, Сараевском, Шацком, Шиловском, Ряжском, Александро-Невском, Захаровском, Кадомском и Пронском районах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньэнерго.



Энергетики продолжают активные аварийно-восстановительные работы. В них задействованы 39 бригад в составе 116 человек и 41 единица техники. Работы будут вестись непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей. Социально значимые объекты находятся под особым контролем.



Ситуация находится на контроле Штаба электросетевого комплекса «Россети» под руководством заместителя генерального директора – главного инженера компании Андрея Майорова. Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатываются в оперативном режиме, энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, с органами власти, подразделениями ГУ МЧС по Рязанской области, коммунальными службами.

