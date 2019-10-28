За ежемесячными выплатами из материнского капитала обратились более 800 рязанских семей

Семьи, в которых в 2018 году и позднее родился или был усыновлён второй ребёнок, при низком материальном доходе имеют право на ежемесячные выплаты из материнского капитала. Право возникает при условии, если доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратный минимум трудоспособного населения в субъекте РФ. В нашем регионе в 2019 году это 15 696 рублей. На данный момент возможностью обратиться за выплатой воспользовались больше 800 рязанских семей. Сумма – 9 767 рублей в месяц. Об этом сообщили в ОПФР России по Рязанской области.

Заявление можно подать как лично в территориальном органе ПФР или через МФЦ, так и в электронном виде – через Личный кабинет на сайте Фонда. Можно отправить по почте.



Средства предоставляются до достижения вторым ребёнком полутора лет. Если с заявлением обратились в течение 6 месяцев после его рождения, выплата будет осуществляться с даты рождения. Если обращение последовало по истечении полугода, то с даты обращения.



К заявлению нужны паспорт, свидетельства о рождении детей, справки о реквизитах банковского счета и доходах каждого члена семьи, включая заявителя. Для опекунов и попечителей обязательны договор о приемной семье и акт органа опеки о назначении опекуна, удостоверение опекуна и разрешение органа опеки о расходовании средств материнского капитала.

