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Верховный суд отклонил жалобу рязанца на застройку территории в центре города

Верховный суд РФ отклонил жалобу рязанца Михаила Шестакова, выступающего против застройки территории, где сейчас находится «Барс на Есенина» и прилегающих к ней земель высотными жилыми домами. Об этом сообщается на сайте Рязанского областного суда.

Ситуация с возможной застройкой территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в центре Рязани вызывает большой общественный резонанс. 

Ранее Советский районный суд Рязани, а затем и областной суд приняли решение о том, что проведённые по данному вопросу публичные слушания прошли законно, Шестаков же просил отменить их результаты, мотивируя тем, что слушания прошли с нарушениями действующего законодательства, а утверждённый администрацией проект планировки нарушает его права.  Верховный суд РФ подтвердил решения рязанских судов, посчитав, что права Шестакова на участие в слушаниях нарушены не были. Его жалоба признана необоснованной.

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