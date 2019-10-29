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В Рязанской области запущен проект «Нам есть, кем гордиться»

В Рязанской области к Дню Победы запущен масштабный проект. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов. 

– Друзья, к великой дате –  75-летию Победы – мы решили запустить масштабный проект «Нам есть, кем гордиться», – написал Любимов.

Ежемесячно в образовательных и других учреждениях будет размещена информация о Героях Советского Союза –  уроженцах Рязанской области. Мы подготовим информационные стенды, плакаты с фотографиями героев, снабженные индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце.

Старт акции дадут наши учителя. Они проведут патриотические уроки для школьников. Затем призываю всех желающих начать записывать рассказы о своих Героях на видео и выкладывать его в интернет. После этого мы проведем конкурсы сочинений, рисунков, стихов, военных песен о защитниках Великой Отечественной.

У каждого рязанца будет возможность внести вклад в сохранение памяти о подвиге земляков. Рассчитываю на вашу помощь в этом большом и важном деле.

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