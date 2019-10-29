В Рязанской области запущен проект «Нам есть, кем гордиться»

В Рязанской области к Дню Победы запущен масштабный проект. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.



– Друзья, к великой дате – 75-летию Победы – мы решили запустить масштабный проект «Нам есть, кем гордиться», – написал Любимов.



Ежемесячно в образовательных и других учреждениях будет размещена информация о Героях Советского Союза – уроженцах Рязанской области. Мы подготовим информационные стенды, плакаты с фотографиями героев, снабженные индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце.



Старт акции дадут наши учителя. Они проведут патриотические уроки для школьников. Затем призываю всех желающих начать записывать рассказы о своих Героях на видео и выкладывать его в интернет. После этого мы проведем конкурсы сочинений, рисунков, стихов, военных песен о защитниках Великой Отечественной.



У каждого рязанца будет возможность внести вклад в сохранение памяти о подвиге земляков. Рассчитываю на вашу помощь в этом большом и важном деле.

