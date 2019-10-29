Елена Сорокина рассказала о взаимодействии органов власти и бизнес-сообщества

В понедельник, 28 октября, в Рязани прошло пленарное заседание «Бизнес и власть – открытый диалог». В мероприятии приняли участие глава администрации города Елена Сорокина, её заместитель Игорь Тишин, а также представители министерства экономического развития и министерства строительного комплекса региона, УФНС России по Рязанской области, бизнес-сообщества.

– Малое предпринимательство в Рязани занимает прочное место в структуре экономики и играет существенную роль в социальной жизни населения, обеспечивая рабочими местами 21% трудоспособного населения города, – сказала Елена Сорокина.

Елена Сорокина рассказала о том, как городская администрация поддерживает развитие бизнеса в городе. Одним из аспектов сотрудничества является привлечение бизнес-сообщества к различным мероприятиям для обмена опытом и знаниями. Создание социально ориентированных предприятий, к примеру, открытие массажного салона «Легкость» с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечаются на федеральном уровне.

Также Рязань стала первым городом с населением менее миллиона человек, удостоенным почётного права принимать кулинарный конкурс «Chef a la Russe».

В завершение выступления Елена Сорокина рассказала об интеграции бизнеса в проект «Рязань – Новогодняя столица России», о работе сферы общественного питания в создании кулинарного бренда Новогодней столицы. Около 100 предприятий уже разработали специальные предложения, скидки и акции для гостей праздника, которые представлены в специальном мобильном приложении. Также организовано взаимодействие с предпринимателями и представителями гостиничного бизнеса по оформлению торговых точек и осуществлению продажи сувенирной продукции с использованием праздничной символики.