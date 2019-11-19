В Рязанской области резко похолодает

Вечером в среду, 20 ноября, в Рязанской области ожидается понижение температуры до -7…-5°C. Об этом сообщается в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС России.



На завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, ночью местами ожидаются осадки. Днём преимущественно без осадков.



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В ночь на среду столбик термометра опустится до -3…+2°С, точно такая же температура ожидается в Рязани и области днём. А вот к вечеру резко похолодает. Дискомфорт будет приносить и ветер, скорость которого будет достигать 7-12 м/с.

