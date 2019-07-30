В Рязанской области присяжные оправдали подозреваемого в убийстве

В пятницу, 26 июля, в Кадомском районном суде присяжные заседатели вынесли вердикт по делу об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.



Обвиняемым по ч.1 ст.105 УК РФ проходил гражданин К. Сам он своей вины не признал, также просил рассмотреть его дело с участием присяжных, что и было сделано.



Присяжные заседатели посчитали вину мужчины недоказанной и признали его невиновным, в связи с чем был вынесен оправдательный приговор.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

