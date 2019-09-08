В Рязанской области проходит Единый день голосования

В воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования в Рязанской области проводится 68 избирательных кампаний, в 8 часов утра открылись 123 избирательных участка. Об этом сообщает ryazan.er.ru.



В 27 поселениях региона их жители будут выбирать глав, в 41 муниципальном образовании – депутатов.



Сообщается, что на вакантные места претендуют свыше 600 человек, при этом представители «Единой России» участвуют во всех выборах без исключения. Кандидаты от партии были определены на предварительном голосовании 26 мая.



Выборы проходят в Касимове, в Захаровском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Спасском и Кораблинском районах.

