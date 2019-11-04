В Рязанской области обнаружили новый вид птиц

В Рязанской области впервые обнаружили птицу пеночку-зарничку. Об этом сообщается в группе Рязанский клуб «Птицы» в социальной сети ВКонтакте.



– Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) – вид сибирской авифауны, залёты которого в Европу в последние годы носят регулярный характер, – отмечается в сообщении.



До этого орнитологи на территории Рязани и области пеночку-зарничку не встречали. В то же время птицу видели на территориях, граничащих с нашим регионом. Из-за этого её включали в список авиафауны в 1999 и 2004 годах, но в 2005 году в списке этой птицы уже не было.



В этот раз птицу заметили 7 сентября в лесу у Заборья в Рязанском районе.

