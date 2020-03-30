В Рязани уточнили список магазинов, которые могут работать в нерабочую неделю

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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В Рязанской области уточнили список магазинов, которые могут продолжать работу в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Изменения внесены в соответствующее распоряжение губернатора. 

Сначала было принято решение о том, что в Рязани и области закрываются магазины, кроме продовольственных и аптек. Теперь же уточняется, что могут работать ещё и салоны сотовой связи. Правда, телефоны им рекомендовано не продавать. Также могут продолжить работу зоомагазины, магазины, где продают семена, саженцы растений, удобрения.

Объекты общепита могут осуществлять только дистанционную торговлю. Также могут работать магазины, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом без очного присутствия покупателя на территории торгового объекта.

Также смогут продолжать работать ритуальные агентства, газовые заправки.

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