В Рязани сотрудники Росгвардии задержали вора

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Сигнал с тревожной кнопки на пульт вневедомственной охраны поступил около часа ночи в воскресенье, 5 января. Сообщение поступило из магазина на улице Тимуровцев в Рязани. На место сразу же был отправлен наряд.



Работники магазина рассказали росгвардейцам, что неизвестный мужчина украл из магазина колонки и пауэрбанк после чего скрылся через запасной выход. Также сотрудники торговой точки описали внешность похитителя.



– Росгвардейцы обследовали прилегающую территорию и соседние улицы, обнаружили и задержали подозреваемого, – говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.



Жителя Рязани, подозреваемого в краже, передали сотрудникам полиции.

