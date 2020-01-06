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В Рязани сотрудники Росгвардии задержали вора

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал с тревожной кнопки на пульт вневедомственной охраны поступил около часа ночи в воскресенье, 5 января. Сообщение поступило из магазина на улице Тимуровцев в Рязани. На место сразу же был отправлен наряд.

Работники магазина рассказали росгвардейцам, что неизвестный мужчина украл из магазина колонки и пауэрбанк после чего скрылся через запасной выход. Также сотрудники торговой точки описали внешность похитителя. 

– Росгвардейцы обследовали прилегающую территорию и соседние улицы, обнаружили и задержали подозреваемого, – говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Жителя Рязани, подозреваемого в краже, передали сотрудникам полиции. 

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