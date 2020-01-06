В Рязани сотрудники Росгвардии задержали вора

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сигнал с тревожной кнопки на пульт вневедомственной охраны поступил около часа ночи в воскресенье, 5 января. Сообщение поступило из магазина на улице Тимуровцев в Рязани. На место сразу же был отправлен наряд.
Работники магазина рассказали росгвардейцам, что неизвестный мужчина украл из магазина колонки и пауэрбанк после чего скрылся через запасной выход. Также сотрудники торговой точки описали внешность похитителя.
– Росгвардейцы обследовали прилегающую территорию и соседние улицы, обнаружили и задержали подозреваемого, – говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Жителя Рязани, подозреваемого в краже, передали сотрудникам полиции.