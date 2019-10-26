В Рязани прошла военно-патриотическая акция «Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области»

В пятницу, 25 октября, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие в рамках военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.



Военно-патриотическая акция проходит в Рязанской области впервые. Она стартовала 22 октября. В ней принимают участие представители образовательных организаций ФСБ России, Центрального пограничного музея ФСБ России, книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России. В рамках проекта в ряде муниципальных образований области, в том числе Сасово, Скопине, Касимове, Ряжске, состоялись информационно-презентационные и патриотические мероприятия.



В торжественном собрании участвовали начальник Управления ФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, руководитель ФГКОУ ВО «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности» Виктор Щеблыкин, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, руководители силовых структур, администрации г. Рязани, ряда региональных министерств, вузов, общественных организаций.



Перед началом торжественного мероприятия губернатор Николай Любимов осмотрел выставку, которая объединила стендовые экспозиции образовательных организаций ведомства, видеофильмы и фотопрезентации, образцы вооружений и специальных технических средств. Глава региона и почетные гости также посетили страйкбольный тир.



Приветствуя собравшихся, губернатор поблагодарил организаторов военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России» за выбор Рязанской области в качестве площадки для ее проведения.



– Этот проект уникальный и очень важный для молодежи. Он формирует правильное отношение к понятию «защита Отечества», прививает такие важные качества, как любовь к Родине и ответственность за настоящее и будущее страны. А будущее у государства есть только тогда, когда подрастающее поколение воспитывается в духе патриотизма, – подчеркнул губернатор.



По его словам, акция вызвала большой интерес у жителей области, особенно у молодых людей. Они смогли в подробностях узнать о службе в органах безопасности, работе лучших профильных вузов страны, условиях поступления и учебы.



– Все это очень полезно для молодых людей. Не сомневаюсь, что многие рязанские школьники и студенты теперь будут стремиться стать офицерами ФСБ, быть достойными этой высокой чести, – сказал губернатор. – У нас в регионе немало сильных и по-настоящему одаренных ребят. Они составят хорошую конкуренцию при поступлении в образовательные учреждения и обязательно войдут в число лучших.



Начальник Управления ФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев поблагодарил губернатора за поддержку в организации и проведении акции.



– Проект масштабный. Благодаря всесторонней помощи правительства региона мы смогли эффективно и качественно провести все мероприятия акции, которая очень важна для нашей молодежи, – сказал Сергей Ерофеев.



Начальник ФГКОУ ВО «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности» Виктор Щеблыкин поблагодарил губернатора Николая Любимова и начальника регионального УФСБ России Сергея Ерофеева за гостеприимство и помощь при реализации этого проекта.



В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт с участием Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности Российской Федерации и творческих коллективов пограничных институтов ФСБ России.

