В Рязани организовали премьерный показ фильма о Г.К. Вагнере

В субботу, 14 сентября, в КДЦ «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма об уроженце Рязанской области, но немце по национальности Георгии Карловиче Вагнере. На премьеру приехали гости разных городов: Москвы, Богородицка, Скопина, Сергиева Посада, Спасска и других.

В 2018 Г.К. Вагнеру исполнилось 100 лет, в связи с этим Международный союз немецкой культуры профинансировал съёмку документального фильма «Я слишком много страдал, чтобы делать людям зло». Длительность картины 32 минуты. Это воспоминания тех людей, которые были лично знакомы с учёным, а также фрагменты из книг Г.К. Вагнера. Как отметили авторы картины, электронная копия фильма будет разослана немецким диаспорам разных регионов России.

– Личность Вагнера знаковая фигура, о которой нужно рассказывать. Этот человек 15 лет отсидел в сталинских лагерях по ложным доносам, но все равно «не сломался» и смог в 40 лет начать свой путь в науку, – рассказала автор фильма о Г.К. Вагнере Ольга Осетрова.

После премьеры фильма гости увидели праздничный концерт, на котором выступили представители разных диаспор Рязанской области.

Справка

Георгий Карлович Вагнер – советский и российский учёный, философ, искусствовед, историк искусства, доктор искусствоведения и почётный гражданин города Рязани. После долгих лет, проведённых в лагерях, приступил к научной деятельности. В 1980 году награждён золотой медалью Академии художеств СССР. В 1983 году получил Государственную премию СССР. В 1992 году Рязанским городским советом присуждено звание Почётного гражданина города Рязани.