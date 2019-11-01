В Рязани проходит фестиваль-конкурс «Есенинская Русь»

В пятницу, 1 ноября, в МКЦ города Рязани прошли отборочные туры фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодёжи «Есенинская Русь».

В фестивале принимают участие более 1100 человек из 18 городов России.

Главной целью данного мероприятия является сохранение и развитие русского музыкального искусства, популяризация прикладного творчества, народной песни, танца, среди молодежи, а также выявление ярких музыкантов и совершенствование их мастерства.

Обладателя гран-при ждут оригинальные призы. В этом году кубок победителя разработан специально для конкурса «Есенинская Русь» членом Союза художников России Галиной Сметаниной, а «Традиционная высшая школа народных искусств» представила шкатулку ручной работы с сусальным золотом. Кроме того, победителя ждёт специальный подарок от главы администрации города Рязани.

Завершится фестиваль-конкурс «Есенинская Русь» 2 ноября.