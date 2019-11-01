В Рязани благоустраивают площадку у ДК «Приокский»

В Рязани идут работы по благоустройству площадки у ДК «Приокский». Об этом сообщает сайт городской администрации.



Эта площадка стала одной из территорий, победившей в рейтинговом голосовании проекта «Комфортная городская среда». В четверг, 31 октября, там состоялась встреча с активистами ТОС и местными жителями. Она обсудили ход работ с представителем подрядчика, а также с заместителем начальника управления благоустройства города Натальей Мельниковой.



Сообщается, что подрядчик рассмотрит предложения рязанцев для возможной корректировки видов проводимых работ.

