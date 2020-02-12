В Рязани продают квартиру «для войны семей»

В Рязани можно приобрести квартиру «для войны семей». Информацию об этом разместили в паблике Подслушано в Рязани.



Сообщается, что объявление о продаже висит на доме №4 корпус 1 на улице Интернациональной. На плакате написано, что можно получить скидку в 100 тысяч рублей, если планируется шумный ремонт. Скидку в 200 тысяч получит покупатель, если будет делать ремонт долго.



В комментариях пользователи ВК пишут, что подобное объявление уже можно было увидеть в интернете. И сделано фото было не в Рязани.

