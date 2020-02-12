Рязанские школьники вновь отстаивали «свою позицию»

В среду, 12 февраля, в «Точке кипения» прошел очередной этап городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция». Участие в нем принимают 19 команд от рязанских школ.

«Блиц» – это деловая игра, которая позволила лидерам и их командам проявить свои знания, логику, фантазию и показать насколько слаженно они работают друг с другом.

Командам предлагались ситуации, которые могли возникнуть у них в школе. Изучив проблему, ребята должны были придумать выходы из них.

«Своя позиция» — это уникальный проект, направленный на активизацию и развитие деятельности ученического самоуправления в образовательных организациях. Следующий этап конкурса пройдет 17 февраля.