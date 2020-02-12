На двух улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 13 февраля, в Рязани отключат холодную воду в домах на двух улицах. Причина — проведение ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



С 09.30 до 17.00 без воды останутся жильцы домов №№3, 5, 6, 6 корпус 1, 4, 7, 9/18, 11/17, 12, 14, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 22, 27, 29, 26, 28, 31, 33, 35/11, 15А (детский сад №12), 33 корпус 1 (школа №19/25) по улице Островского. Также воду отключат в домах №№17/2, 15/1 по улице Братиславской.



Ремонтные работы будут вести сотрудники Водоканала.

