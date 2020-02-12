На главную Новости Рязани

На двух улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 13 февраля, в Рязани отключат холодную воду в домах на двух улицах. Причина — проведение ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 09.30 до 17.00 без воды останутся жильцы домов №№3, 5, 6, 6 корпус 1, 4, 7, 9/18,  11/17, 12, 14, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 22, 27, 29, 26, 28, 31, 33, 35/11, 15А (детский сад №12), 33 корпус 1 (школа №19/25) по улице Островского. Также воду отключат в домах №№17/2, 15/1 по улице Братиславской.

Ремонтные работы будут вести сотрудники Водоканала.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Жителя Рязанской области задержали за убийство пасынка

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено вечером во вторник, 11 февраля. В одном из домов в Ухолове между подозреваемым и его 36-летним пасынком произошла ссора.
Узнать больше

На двух улицах Рязани отключат холодную воду

Новости Рязани
В четверг, 13 февраля, в Рязани, из-за проведения работ на водопроводе, отключат холодную воду в домах на двух улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше

В Рязани продают квартиру «для войны семей»

Новости Рязани
Сообщается, что объявление о продаже висит на доме №4 корпус 1 на улице Интернациональной. На плакате написано, что можно получить скидку в 100 тысяч рублей, если планируется шумный ремонт, и 200 тысяч, если его делать долго.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

Рязанцев приглашают послушать «Оперный дивертисмент»

Культура
В четверг, 13 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина состоится концертная программа «Оперный дивертисмент». Участие в ней...
Узнать больше

Клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную семейную акцию

Новости Рязани
В феврале клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную акцию. Лечиться всей семьёй теперь гораздо удобнее. При обращении в клинику членов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Монахиня сбила женщину с дочкой и уехала

Угрожал ножом: в Белгороде задержали неадекватного мужчину

В Сети показали первые кадры съемок новых «Сватов»