В Рязани появится мемориальная доска Ю.М. Коршунову

На здании Рязанского государственного радиотехнического университета появится мемориальная доска Ю.М. Коршунову. Решение о её установке на фасаде учебного корпуса РГРТУ одобрили депутаты Рязанской городской Думы на заседании 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.



Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из ведущих отечественных специалистов в области теории и методов цифровой обработки информации в задачах управления Юрий Михайлович Коршунов стоял у истоков создания Радиотехнического института, а ныне университета, 25 лет являлся заведующим кафедрой автоматики и телемеханики. Он первым из преподавательского состава получил звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».



В 2020 году исполнится 100 лет со дня рождения учёного.

