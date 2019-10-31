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В Рязани появится мемориальная доска Ю.М. Коршунову

На здании Рязанского государственного радиотехнического университета появится мемориальная доска Ю.М. Коршунову. Решение о её установке на фасаде учебного корпуса РГРТУ одобрили депутаты  Рязанской городской Думы на заседании 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба гордумы. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из ведущих отечественных специалистов в области теории и методов цифровой обработки информации в задачах управления  Юрий Михайлович Коршунов стоял у истоков создания Радиотехнического института, а ныне университета, 25 лет являлся заведующим кафедрой автоматики и телемеханики. Он первым из преподавательского состава получил звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

В 2020 году исполнится 100 лет со дня рождения учёного.

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