В Рязани подвели итоги финала всероссийской программы РСМ «Арт-Профи Форум»

Министерство образования и молодёжной политики информирует о том, что 26 сентября в Рязанском дворце молодёжи состоялось закрытие финала всероссийской программы РСМ «Арт-Профи Форум». Организаторами являются Общероссийская общественная организация «Российский Союз молодёжи» и министерство просвещения Российской Федерации.



В финал вышли 11 коллективов из восьми субъектов Российской Федерации – Рязанской, Нижегородской, Тюменской, Смоленской, Калужской областей, Республик Бурятия, Крым, Краснодарского края. Они прошли региональный отбор и стали лучшими в номинациях «Реклама-презентация профессий» и «Конкурс песен о профессиях».



На закрытии команды выступили с творческими номерами в рамках своих номинаций. По итогам в направлении «Реклама-презентация профессий» лучшей стала команда Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Также тюменцы стали первыми по итогам Всероссийского онлайн-конкурса «Команда Арт-Профи», который проводился на протяжении прошлого учебного года.



Первое место в номинации «Конкурс песен о профессиях» занял Калужский Филиал Петербургского университета путей сообщения.

