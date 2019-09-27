На главную Рязань Общество Стали известны подробности антитеррористических учений в Рязани
РязаньОбществоФото

Стали известны подробности антитеррористических учений в Рязани

Пресс-служба УФСБ России по Рязанской области сообщила подробности антитеррористического учения, которое прошло в Рязани и Рязанском районе в четверг, 26 сентября. 

Целью учения стала отработка взаимодействия силовых структур, органов власти Рязанской области, других организаций при проведении контртеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры.

По сценарию в 10 часов утра на автовокзале «Приокский» был обнаружен подозрительный предмет. Территорию оцепили, посетителей и сотрудников эвакуировали. Затем начали работать сапёры. Во второй части учений бойцы спецназа освобождали заложников, который условные террористы захватили в автобусе недалеко от села Дубровичи Рязанского района. 

В учениях принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств, а также представители правительства области, администрации Рязани и Рязанского района.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские студенческие сельскохозяйственные отряды отправились на трудовую практику

В Рязани в этом году закрашено 118 надписей с рекламой наркотиков

Синоптики выяснили, каким будет прогноз погоды в Рязани на последнюю неделю лета