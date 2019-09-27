Стали известны подробности антитеррористических учений в Рязани

Пресс-служба УФСБ России по Рязанской области сообщила подробности антитеррористического учения, которое прошло в Рязани и Рязанском районе в четверг, 26 сентября.



Целью учения стала отработка взаимодействия силовых структур, органов власти Рязанской области, других организаций при проведении контртеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры.



По сценарию в 10 часов утра на автовокзале «Приокский» был обнаружен подозрительный предмет. Территорию оцепили, посетителей и сотрудников эвакуировали. Затем начали работать сапёры. Во второй части учений бойцы спецназа освобождали заложников, который условные террористы захватили в автобусе недалеко от села Дубровичи Рязанского района.



В учениях принимали участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств, а также представители правительства области, администрации Рязани и Рязанского района.

