В Рязани открылась горячая линия для поддержки предпринимателей

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Министерство промышленности и экономического развития региона информирует о том, что в связи с необходимостью усиления мер, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции, Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области открывает горячую линию.

Позвонив по телефону 600-513, представители предприятий Рязанской области смогут получить разъяснения по вопросам, связанным с поддержкой организаций в сложных эпидемических условиях. В том числе производителей товаров, которые могут помочь в снижении распространения коронавируса, а также наиболее востребованной в настоящее время продукции.

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