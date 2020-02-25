В Пронске девушка набросилась с кулаками на припаркованные автомобили

В городе Пронске Рязанской области нетрезвые девушка и её спутник набросились с кулаками на припаркованные автомобили. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



ЧП произошло около 19 часов в пятницу, 21 февраля, на улице Есенина.



– Молодая жительница Пронска в компании нетрезвого сопровождающего решила за что-то поквитаться с припаркованными автомобилями, – сообщается на сайте издательства «Пресса».



Мужчина и девушка стали бить сначала кулаками, а затем ногам по припаркованным на стоянке машинам. Хозяевам транспорта удалось отогнать дебоширов на безопасное расстояние. Девушка предложила им исполнить стриптиз на капоте.



После этого за мужчиной пришла его жена. Женщина забрала с собой еле стоящего на ногах супруга. Оставшись в одиночестве, девушка громко рыдала и вела себя неадекватно.



Позднее на место прибыли полицейские. Они зафиксировали повреждения. Личность дебоширки уже установлена.

