На празднике «Душа моя – Масленица!» в Рязани выберут лучший блинный торт. Об этом рассказала на пресс-конференции во вторник, 25 января, советник главы администрации города Ирина Полозова.

Торты из главного масленичного лакомства – блинов представят на суд рязанцев муниципальные образования Рязанской области.

– Мы не ограничивали наших участников в полёте фантазии. Главное условие – придерживаться в украшении тортов рязанских мотивов: традиций, былин, сказаний, – отметила Полозова.

Победитель конкурса кулинарных изделий получит в подарок 30 пудов муки.

Увидеть необычные торты рязанцы смогут 29 февраля в ЦПКиО на «Обжорных рядах». Там же 28 муниципальных образований представят там свою продукцию: блины, похлёбки и другие угощения. Гости смогут попробовать и приобрести не только традиционные угощения, но и продукты и сувениры местных производителей.