Главные масленичные гулянья Рязани пройдут в ЦПКиО. Программа праздника

В субботу, 29 февраля, рязанцев приглашают на народные гулянья «Душа моя – Масленица!». Подробнее о мероприятии рассказали в горадминистрации на пресс-конференции, посвящённой празднику.

Главные масленичные гулянья города пройдут в ЦПКиО. Не случайно именно это место выбрано для проведения торжеств в этом году.

– Мы делаем шаг к возрождению традиций. Для гуляний мы выбрали ту площадку, на которой проходили проводы зимы ещё в советские времена. перед рязанцами парк предстанет в новом виде. Там проведено благоустройство, это место стало ухоженным и чистым. Теперь ЦПКиО – прекрасная площадка, позволяющая проводить масштабные мероприятия, – сказал Геннадий Дронов, заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка – главного партнёра праздника.

Мероприятие в ЦПКиО стартует в 13:00. В это время на аллее по улице Пушкина начнут работать «Обжорные ряды» и ярмарка предприятий торговли и общественного питания Рязани и Рязанской области. На танцевальной веранде порадуют гостей праздника своими выступлениями фольклорные коллективы региона.

Официальное открытие гуляний запланировано на 14:30. Рязанцев ждут игры, конкурсы и молодецкие забавы. На сцене у зелёного театра пройдёт театрализованное представление

В 17:00 смельчаков приглашают покорить ярмарочный столб. В 18:00 перед гостями выступит кавер-группа «HOT STUFF». Сжигание масленицы и фейерверк рязанцы смогут увидеть в 18:50.