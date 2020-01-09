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В подъезде дома в Рязани нашли труп

Фото: МК в Рязани

В подъезде жилого дома на улице 1-е Бутырки в Рязани был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом со ссылкой на старшего следователя Московского МСО СУ СКР по области Олега Харина сообщает «МК в Рязани»

Тело молодого человека обнаружили ещё 4 января, но информация об этом появилась только сегодня. Сообщается, что труп лежал на лестнице между вторым и третьим этажами. 

– Судмедэксперт обнаружил постинъекционную ранку в паховой области, каких-либо иных телесных повреждений на трупе не выявлено, – говорится в сообщении МК. 

Также отмечается, что погибшего пока не опознали. На вид ему около 30 лет.

По факту случившегося проводится проверка. 

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