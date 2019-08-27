В детских садах Рязани успешно реализуется нацпроект «Образование»

Во вторник, 27 августа, депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Евгений Баранкин и депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова осуществили многоуровневый депутатский контроль за реализацией национального проекта «Образование» в трех детских садах Октябрьского района.

В детском саде №150 появилась пристройка, рассчитанная на 60 детей от 2 месяцев до трех лет. Стоимость проекта – 27 млн. руб. Пристройка соединена с основным зданием галереей.

Согласно контракту, перед введением пристройки в эксплуатацию, должны быть отремонтированы прачечная и столовая в основном здании. Ремонтные работы находятся на завершающей стадии.

В дошкольномучреждении №125 в рамках нацпроекта были заменены оконные блоки на сумму 280 тыс. руб. Из них 134 тыс. руб. выделены из бюджетов различного уровня, еще 146 тыс. руб. – спонсорские средства.

В детском саде №140 была отремонтирована система отопления в подвальном помещении, идет благоустройство территории, строительство веранд.

В этом году в детсадах №№125 и 140 начнется строительство пристроек для ясельных групп.

– Все работы выполнены качественно, претензий к подрядным организациям нет. Это стало возможным благодаря совместному контролю со стороны депутатского корпуса, администрации города Рязани, работников дошкольных учреждений и представителей родительской общественности, – подчеркнула Елена Митина.