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В Рязани идет благоустройство сквера возле КДЦ «Октябрь»

Во вторник, 26 августа, депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Евгений Баранкин и депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова проинспектировали ход работ по благоустройству сквера возле КДЦ «Октябрь».

Работы ведутся в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды. На объекте запланированы укладка тротуарной плитки, реконструкция дорожек, установка освещения и малых архитектурных форм.

Вместе с представителями префектуры Октябрьского района и администрации города Рязани депутаты осмотрели фонтан, находящийся в сквере, капитальный ремонт которого не предусмотрен в рамках работ, проводимых подрядчиком.

Елена Митина отметила, что необходимо провести опрос среди местных жителей и узнать, чтобы они хотели видеть в сквере, предложив на выбор несколько вариантов – скейт-парк, красивая клумба, фонтан.

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