В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с объединением муниципальных хлебозаводов №1 и №3.



Ранее в интернет-газете «Вид с боку» появилась информация о том, что на хлебозаводе №1 происходит практически «рейдерский захват» предприятия. Пресс-служба администрации напомнила, что решение о присоединении хлебозавода №1 к хлебозаводу №3 было принято Рязанской городской Думой.



– Главная цель – улучшение финансовых показателей. При этом объём производства и основной рабочий персонал сохраняются, – говорится в пресс-релизе администрации города.



Руководить объединённым предприятием будет директор хлебозавода №3 Дмитрий Скворцов. В репортаже «Вид с боку» сообщалось, что он тайно проник на территорию. В администрации сообщили, что список для прохода на предприятие, в который был включён и Скворцов, согласовали заранее.



Успокоили чиновники и работников хлебозавода – трудовые отношения с ними будут продолжены.

