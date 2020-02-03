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В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с объединением муниципальных хлебозаводов

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с объединением муниципальных хлебозаводов №1 и №3. 

Ранее в интернет-газете «Вид с боку» появилась информация о том, что на хлебозаводе №1 происходит практически «рейдерский захват» предприятия. Пресс-служба администрации напомнила, что решение о присоединении хлебозавода №1 к хлебозаводу №3 было принято Рязанской городской Думой. 

– Главная цель – улучшение финансовых показателей. При этом объём производства и основной рабочий персонал сохраняются, – говорится в пресс-релизе администрации города.

Руководить объединённым предприятием будет директор хлебозавода №3 Дмитрий Скворцов. В репортаже «Вид с боку» сообщалось, что он тайно проник на территорию. В администрации сообщили, что список для прохода на предприятие, в который был включён и Скворцов, согласовали заранее.

Успокоили чиновники и работников хлебозавода – трудовые отношения с ними будут продолжены. 

– Если другие условия трудового договора не изменяются, в действующий вносятся новые реквизиты работодателя, – отметили в администрации Рязани. 

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