Ушёл из жизни Сергей Сергеевич Козырев

В среду, 26 февраля, ушёл из жизни рязанский хоккейный специалист Сергей Козырев. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.



Сергею Сергеевичу было 74 года. Вся его жизнь была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Во время службы в армии играл в хоккей в чемпионате Москвы. В Рязани возглавлял спортклуб «Электрон», а в 70-е годы прошлого века начал судейскую карьеру. Козырев в итоге стал судьёй республиканской категории.



Последние годы Сергей Козырев постоянно работал за судейским столиком на матчах ХК «Рязань». Был главным судьёй Ночной хоккейной лиги в Рязанской области.



Прощание с Сергеем Козыревым пройдёт в пятницу, 28 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало – в 09.30.



РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

